Вопрос по станционному смотрителю: почему не смогли помериться отец с дочерью? О??вет в виде сочинения. Пожалуйста, мне на завтра очень срочно!!!

Гость: Гость:

Отец с дочерью не смогли помириться из-за того что она уехала оставив отца одного его переживания стали сильнее и он стал стареть быстрее а дочь не могла даже написать одну строчку по почте типо :пап привет у меня всё хорошо муж не бьёт работает живём богато может и навестим скоро.