Вопрос по станционному смотрителю: почему не смогли помериться отец с дочерью? О??вет в виде сочинения. Пожалуйста, мне на завтра очень срочно!!!
Литература
Вопрос по станционному смотрителю: почему не смогли помериться отец с дочерью? О??вет в виде сочинения. Пожалуйста, мне на завтра очень срочно!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отец с дочерью не смогли помириться из-за того что она уехала оставив отца одного его переживания стали сильнее и он стал стареть быстрее а дочь не могла даже написать одну строчку по почте типо :пап привет у меня всё хорошо муж не бьёт работает живём богато может и навестим скоро.
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