Укажите 2 числа,которые можно подставить вместо буквы,чтобы делились на пять знач??ния выражения,где 628+26х
Математика
Укажите 2 числа,которые можно подставить вместо буквы,чтобы делились на пять знач??ния выражения,где 628+26х
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2 2) 7 Вот такой ответ 628 + 26 * 2 равно 680: 5 равно 137, 628 + 26 * 7 равно 710, 710 : 5 равно 142
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Литература
Вопрос по станционному смотрителю: почему не смогли помериться отец с дочерью? О??вет в виде сочинения. Пожалуйста, мне на завтра очень срочно!!!
Английский язык
Match the words in the two columns and complete the sentences (1–10) with the word combinations ... задание на фото. №19. сроч??о
Математика