Укажите 2 числа,которые можно подставить вместо буквы,чтобы делились на пять знач??ния выражения,где 628+26х

Математика

Укажите 2 числа,которые можно подставить вместо буквы,чтобы делились на пять знач??ния выражения,где 628+26х

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