Укажите 2 числа,которые можно подставить вместо буквы,чтобы делились на пять знач??ния выражения,где 628+26х

Математика
Укажите 2 числа,которые можно подставить вместо буквы,чтобы делились на пять знач??ния выражения,где 628+26х
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2 2) 7 Вот такой ответ 628 + 26 * 2 равно 680: 5 равно 137, 628 + 26 * 7 равно 710, 710 : 5 равно 142
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