Пожалуйста напиши упр 9 10 11 плизз . дам 10 балл кто зделает первым я поблогодарю , спасибо пожалуйста заранее спасибо .
Математика
Пожалуйста напиши упр 9 10 11 плизз . дам 10 балл кто зделает первым я поблогодарю , спасибо пожалуйста заранее спасибо .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я не знаю мы в школе проходили дроби но это не понимаю
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