Кратко расскажите самое главное о Африке (животные, реки, растения, достопримечат??льное место) плиз...
Русский язык
Кратко расскажите самое главное о Африке (животные, реки, растения, достопримечат??льное место) плиз...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Африка второй по площади континент после Евразии. Там обитают разнообразные животные и хищники это львы , ягуары , обезьяны , попугаи ,верблюды , слоны , носороги . И есть разнообразы растение в Африке это цейба, пипдатения, терминалия, комбретум, брахистегия, изоберлиния, пандан, тамаринд, росянка, пузырчатка, пальмы и многие другие .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Алгебра
В сентябре 1 кг винограда стоил 60 руб¬лей, в октябре виноград подорожал на 25%, а в ноябре еще на 20%. Сколько рублей стоил 1 кг винограда после п...
Математика