Кратко расскажите самое главное о Африке (животные, реки, растения, достопримечат??льное место) плиз...

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Африка второй по площади континент после Евразии. Там обитают разнообразные животные и хищники это львы , ягуары , обезьяны , попугаи ,верблюды , слоны , носороги . И есть разнообразы растение в Африке это цейба, пипдатения, терминалия, комбретум, брахистегия, изоберлиния, пандан, тамаринд, росянка, пузырчатка, пальмы и многие другие .