Объясните физический смысл пословицы весной ветер снег съедает
Физика
Объясните физический смысл пословицы весной ветер снег съедает
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Весной тепло - испарение происходит быстрее 2. Ветер тоже фактор быстрого испарения => испарение еще интенсивнее, чем зимой, когда холодно и 1 фактор не действует
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