Найдите корни уравнения способом перебора пар делителей а) x (x+4)=77 б) x (x-3)=54 в) x (x+12)=85 г) x ( x-2)=63

Математика
Найдите корни уравнения способом перебора пар делителей а) x (x+4)=77 б) x (x-3)=54 в) x (x+12)=85 г) x ( x-2)=63
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Гость:
A7 б9 в5 г9 вот так наверно
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