Найдите корни уравнения способом перебора пар делителей а) x (x+4)=77 б) x (x-3)=54 в) x (x+12)=85 г) x ( x-2)=63

Математика

Найдите корни уравнения способом перебора пар делителей а) x (x+4)=77 б) x (x-3)=54 в) x (x+12)=85 г) x ( x-2)=63

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