Срочно! Биологическая сказка про бактерии(желательно две )

Гость: Гость:

Жили-были, не тужили в одном организме разные вирусы. И вот собрал их как-то старый учитель Герпес Человеческий Простаков для подготовки к выпускному и устроил зачет. - Итак, - сказал Герпес Человеческий, - пришла пора, когда вы в люди выйдете, а точнее, в людей войдете, карьеру свою продолжите. А поэтому напоследок повторим с вами все правила вашего существования. Начнем с важного вопроса: кто самый лютый враг вирусов?Все ученики притихли, задумались. Наконец угловатый Аденовирус уверенно говорит: - Человек! Герпес Человеческий очки поправил и сказал: - Нет, неправильно. Человек - это наш дом, а поэтому его беречь нужно. Если будете внедряться в него, то поаккуратней, иначе агрессия вызовет агрессию. Правило номер один: что посеете, то и пожнете. Помолчал несколько секунд, а потом продолжил: - Мы сильнее человека. Мы жили до его появления на этой планете, как и всех его низших сородичей, и будем жить, даже если все люди вымрут. Наша генная информация в их генной информации, так что они уже закодированы нами. Кто еще? - Плививки! - говорит маленький Коксакивирус. - Неправда, малыш, -отвечает мудрый учитель Простаков. - Прививки хоть и опасны для некоторых из нас, но на все вирусы прививок нет и не хватит. Кроме того, если вы будете быстро передвигаться и размножаться, вакцины за вами не поспеют. Большой Цитомегаловирус пробормотал из дальнего угла: - Ацикловир!