В магазине было 354кг крупы.Рис составлял 1/3 всей крупы,а пшено 1/4 оставшейся крупы.Сколько килограммов пшена было в магазине ?На сколько килограмов больше риса,чем пшена?

Математика

В магазине было 354кг крупы.Рис составлял 1/3 всей крупы,а пшено 1/4 оставшейся крупы.Сколько килограммов пшена было в магазине ?На сколько килограмов больше риса,чем пшена?

Автор: Гость