В магазине было 354кг крупы.Рис составлял 1/3 всей крупы,а пшено 1/4 оставшейся крупы.Сколько килограммов пшена было в магазине ?На сколько килограмов больше риса,чем пшена?

Математика
В магазине было 354кг крупы.Рис составлял 1/3 всей крупы,а пшено 1/4 оставшейся крупы.Сколько килограммов пшена было в магазине ?На сколько килограмов больше риса,чем пшена?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)354÷3=118(кг)-рис; 2)354-118=236(кг)-решта крупи; 3)236÷4=59(кг)-пшоно; 4)118-59=59(кг)більше. Відповідь: На 59 кг більше рису чим пшона.
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