Спишите текст. Разберите по членам каждое предложение. Укажите На какой вопрос от??ечает обстоятельство и какому слову относится. Выпишите словосочетания глагол плюс существительное обозначьте падеж имён существительных. Выпиши...

Русский язык

Спишите текст. Разберите по членам каждое предложение. Укажите На какой вопрос от??ечает обстоятельство и какому слову относится. Выпишите словосочетания глагол плюс существительное обозначьте падеж имён существительных. Выпишите по два существительных 2 и 3 склонение определите их падеж.

Автор: Гость