Спишите текст. Разберите по членам каждое предложение. Укажите На какой вопрос от??ечает обстоятельство и какому слову относится. Выпишите словосочетания глагол плюс существительное обозначьте падеж имён существительных. Выпиши...
Русский язык
Спишите текст. Разберите по членам каждое предложение. Укажите На какой вопрос от??ечает обстоятельство и какому слову относится. Выпишите словосочетания глагол плюс существительное обозначьте падеж имён существительных. Выпишите по два существительных 2 и 3 склонение определите их падеж.
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