В чем сходство и различие в строение плаунов и хвощей? Помогите!!!
Биология
В чем сходство и различие в строение плаунов и хвощей? Помогите!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сходства: размножаются вегетативно(спорами) наличие стебля и корневища различия: у хвощей нет листьев у плаунов спорангии расположены на тыльной стороне листа, а у хвощей - на конце стебля
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