54÷a=6 помогите решить
Математика
54÷a=6 помогите решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
54÷а=6 а=54÷6 а=9 проверка: 54÷9=6
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