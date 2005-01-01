Б) 45+24*5-(59-9)= в)98-72/9-(35+55)/3= г) 270/(303/3-11)+48= д) 26-(53-48)*4-4= е) 48-(31-15)*2-2= ж) 66-(65-47)/6+3 з) 54/(13-10)*2+36
Математика
Б) 45+24*5-(59-9)= в)98-72/9-(35+55)/3= г) 270/(303/3-11)+48= д) 26-(53-48)*4-4= е) 48-(31-15)*2-2= ж) 66-(65-47)/6+3 з) 54/(13-10)*2+36
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б) 115 в) 60 г 51 д 2 е 14 ж 60 з 72
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