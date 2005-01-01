Найди значения выражений (150075 : 5 × 9)- 293 × 4 + 2005 × 6 = ? 1695 + 4886 : 7 × 4 - 1096 : 8 = ?
Математика
Найди значения выражений (150075 : 5 × 9)- 293 × 4 + 2005 × 6 = ? 1695 + 4886 : 7 × 4 - 1096 : 8 = ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 150075:5=30015 2) 30015•9= 270135 3)293•4=1172 4)270135-1172=268963 5)2005•6=12030 6)268963+12030=280993 1)4886 : 7 = 698 2) 698*4=2792 3) 2792+1695=4487 4) 1096/8=137 5) 4487-137 = 4350
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