Составьте таблицу квадратов от 10 до 20 пж быстрей умоляю
Математика
Составьте таблицу квадратов от 10 до 20 пж быстрей умоляю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10^2=100 11^2=121 12^2=144 13^2=169 14^2=196 15^2=225 16^2=256 17^2=189 18^2=324 19^2=361 20^2=400
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