Для установки скамеек вырыли ямки,по 2 ямки для каждой.До обеда установили 6 скамеек,а после обеда -4 скамейки.Сколько ямок вырыли?условие и решение
Математика
Для установки скамеек вырыли ямки,по 2 ямки для каждой.До обеда установили 6 скамеек,а после обеда -4 скамейки.Сколько ямок вырыли?условие и решение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6+4=10 всего скамеек 10×2=20 -всего ямок вырыли
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