Для установки скамеек вырыли ямки,по 2 ямки для каждой.До обеда установили 6 скамеек,а после обеда -4 скамейки.Сколько ямок вырыли?условие и решение

Математика

Для установки скамеек вырыли ямки,по 2 ямки для каждой.До обеда установили 6 скамеек,а после обеда -4 скамейки.Сколько ямок вырыли?условие и решение

Автор: Гость