Что вы бы хотели добавить в школу?
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Что вы бы хотели добавить в школу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Больше каникул и меньше домашки
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