Каким я представляю себе М.Ю. Лермонтова ?
Литература
Каким я представляю себе М.Ю. Лермонтова ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я его представляю с борадой лысый опиши его как ты думаешь )
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