Укажите вариан(-Ы) в котором(-ых) представлены слова не являющиеся однокоренными к слову "синева"
Русский язык
Укажите вариан(-Ы) в котором(-ых) представлены слова не являющиеся однокоренными к слову "синева"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если не однокоренные, то: собака, мороженое, русский. Множество разный слов)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите задачу с помащью уравнения а) Решить задачу с помощью уравнения: а)Для пок??аски стен потребовалось 4 одинаковых банки белил и ещё 3 кг зе...
Другие предметы