Укажите вариан(-Ы) в котором(-ых) представлены слова не являющиеся однокоренными к слову "синева"

Русский язык
Укажите вариан(-Ы) в котором(-ых) представлены слова не являющиеся однокоренными к слову "синева"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если не однокоренные, то: собака, мороженое, русский. Множество разный слов)
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