Помогите пожалуйста сделать все номера

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Помогите пожалуйста сделать все номера
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Без to пишешь туда: riding. И так добавляй везде, только без to. Если ride, убирай е и вставляй ing.
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