Помогите пожалуйста сделать задание. 7.00 утра, 8.30 am, 10.15 день, 11.37 a/m/ , 10.05 ночь, 12.00 день, 01.25 p/m/, 14.00, 07.30 вечер, 20.50, 05.45 p/m, 12.00 ночь
Английский язык
Помогите пожалуйста сделать задание. 7.00 утра, 8.30 am, 10.15 день, 11.37 a/m/ , 10.05 ночь, 12.00 день, 01.25 p/m/, 14.00, 07.30 вечер, 20.50, 05.45 p/m, 12.00 ночь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это легко,разберешься,и сама сможешь сделать. am-это время от 12(00:00) ночи-до 12 дня. pm-наоборот,от 12 дня-до 12 ночи.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Легковой автомобиль за 6 часов проехал 480 км грузовой за 3 часа 180 километров Сколько километров в час нужно снизить скорость легкового автомобил...
Русский язык
Притяжательные прилагательные с суффиксом -ий.У меня экзамен завтра по билетам,ну и нужно общее понятие по притяжательным приЛагательным с суффиксо...
Математика
Помогите 1 задание Уравнения х+3 *25=87 8 *17-х=107 555:5-х=74 2х+87=93 3*[35-х]=63 [120-х];13=8 2 ??адание Подберите выражен...