Срочно сочинение по русскому языку Первый снег Пластов

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Срочно сочинение по русскому языку Первый снег Пластов
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Гость:
Кисти Александра Аркадьевича Пластова — выдающегося русского живописца конца XIX — начала XX века, лауреата нескольких премий — принадлежат многие жанровые картины, пейзажи и портреты: «Колхозный праздник», «Жатва», «Сенокос», «Витя — подпасок», «Ужин трактористов», «Летом» и другие. Каждая из его картин проникнута любовью к родному краю, природе, людям и родине в целом. Александр Аркадьевич любил изображать в своих картинах деревенских детей. Именно они стали героями большинства его живописных полотен, в которых сюжет неразрывно связан с пейзажем, придающим картинам лиричность и поэтичность.
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