СРОЧНО!ДАЮ 40 БАЛЛОВ! Опишите действие каждого кто есть на картинке(на английском)

Английский язык
СРОЧНО!ДАЮ 40 БАЛЛОВ! Опишите действие каждого кто есть на картинке(на английском)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Jane is feeding rabbits.Ken and Tom are fighting.Steven is thinking.Paul is writing.Kate and Sarah are talking.Mike is throwing paper plane.
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