Придумать число при деления на 9 чтобы остаток был "4" и "8"

Математика
Придумать число при деления на 9 чтобы остаток был "4" и "8"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40 на 9 будет 4, остаток 4, это первое, 80 на 9 будет 8, остаток 8
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