Иррациональное уравнение После переноса корня из 5x начинается что-то непонятное, как быть?
Математика
Иррациональное уравнение После переноса корня из 5x начинается что-то непонятное, как быть?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
√5х+√14-х=8 возведём в квадрат 5х+14-х=64 4х=50 Х=12,5
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