Помогите пожалуйста. С решенибка списала, а откуда такие числа не могу понять. Объ??сните. Постройте график функции при котором х значение у равно - 1;0;2,5. Тем самым икс получилось2;-5;0. Формула - у=0,5х

Математика

Помогите пожалуйста. С решенибка списала, а откуда такие числа не могу понять. Объ??сните. Постройте график функции при котором х значение у равно - 1;0;2,5. Тем самым икс получилось2;-5;0. Формула - у=0,5х

Автор: Гость