Двое рабочих изготовили 280 оконных рам. Один из них работал 14 дней по7 ч в день, а др??гой- 7 дней по6 ч.Сколько рам изготовил каждый из них, если они за 1 ч работы изготавливали одинаковое число рам?

Математика

Двое рабочих изготовили 280 оконных рам. Один из них работал 14 дней по7 ч в день, а др??гой- 7 дней по6 ч.Сколько рам изготовил каждый из них, если они за 1 ч работы изготавливали одинаковое число рам?

Автор: Гость