Двое рабочих изготовили 280 оконных рам. Один из них работал 14 дней по7 ч в день, а др??гой- 7 дней по6 ч.Сколько рам изготовил каждый из них, если они за 1 ч работы изготавливали одинаковое число рам?
Математика
Двое рабочих изготовили 280 оконных рам. Один из них работал 14 дней по7 ч в день, а др??гой- 7 дней по6 ч.Сколько рам изготовил каждый из них, если они за 1 ч работы изготавливали одинаковое число рам?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 14 * 7 = 98 (ч) - столько часов отработал один работник; 2) 7 * 6 = 42 (ч) - столько часов отработал другой работник; 3) 98 + 42 = 140 (ч) - столько часов они отработали вместе; 4) 280 : 140 = 2 (рам) - столько рам изготавливается за 1 час работы; 5) 98 * 2 = 196 (рам) - столько рам изготовил один работник; 6) 42 * 2 = 84 (рам) - столько рам изготовил другой работник. Ответ: 196 рам и 84 рамы.
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