В каком ряду одна из характеристик не относится к односоставному предложению: 1)определенно-личное, неопределенно-личное; 2) обобщенно-личное, назывное; 3)безличное, неопределенно-личное; 4)повествовательное, назывное
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В каком ряду одна из характеристик не относится к односоставному предложению: 1)определенно-личное, неопределенно-личное; 2) обобщенно-личное, назывное; 3)безличное, неопределенно-личное; 4)повествовательное, назывное
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Ответ: 4) (лишнее - повествовательное)
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