Способ передвижения хлореллы
Биология
Способ передвижения хлореллы
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Признаки / Хламидомонада / Хлорелла /---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Форма тела / / /Органоиды движения / / /Ядро / / /Сократительная вакуоль / / /Светочувствительный глазок / / /Хроматофор / / /Способ питания / / /
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