Послушай произведения одно из них сочинил п чайковский другой григ первые прозву??ит так как его задумал компазитор второе втрактовке джасовых музыкантов. каким песням дали втрую жизнь эти соченения? помогите срочна!!!!! дам мн...

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Стоит помнить, что классика бессмертна! Её невозможно забыть. Именно на произведениях Чайковского,Грига стоят все музыканты. Переделывать произведения можно, если указывать автора оригинала. Вторая жизнь у музыки трактованной будет такой, что её будет слушать большее количество людей,чем просто чистую классику,т.к. истинных ценителей музыки мало. например,известная музыка из кинофильма "Сумерки" "River flows in you". Можно отнести к более современной классике, но есть в эта мелодия переделанная на стиль рока. Таких произведений со "второй жизнью" много. На самом эту жизнь,даём мы,когда её не забываем и о ней говорим!