Послушай произведения одно из них сочинил п чайковский другой григ первые прозву??ит так как его задумал компазитор второе втрактовке джасовых музыкантов. каким песням дали втрую жизнь эти соченения? помогите срочна!!!!! дам мн...
Музыка
Послушай произведения одно из них сочинил п чайковский другой григ первые прозву??ит так как его задумал компазитор второе втрактовке джасовых музыкантов. каким песням дали втрую жизнь эти соченения? помогите срочна!!!!! дам многа баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стоит помнить, что классика бессмертна! Её невозможно забыть. Именно на произведениях Чайковского,Грига стоят все музыканты. Переделывать произведения можно, если указывать автора оригинала. Вторая жизнь у музыки трактованной будет такой, что её будет слушать большее количество людей,чем просто чистую классику,т.к. истинных ценителей музыки мало. например,известная музыка из кинофильма "Сумерки" "River flows in you". Можно отнести к более современной классике, но есть в эта мелодия переделанная на стиль рока. Таких произведений со "второй жизнью" много. На самом эту жизнь,даём мы,когда её не забываем и о ней говорим!
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