Как влияют потребности на развития общества

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Деятельность, направленная на удовлетворение личных и общественных потребностей, борьба производителей за свои коренные интересы являются главным источником развития производства вообще, производительных сил в частности. Потребность – это такое отношение общества, класса, социальной группы, личностей к условиям существования и развития, в котором выражается определенная необходимость в материальных и духовных ценностях. потребность становится побудителем активности, направленной на устранение возникшего несоответствия. Потребности находятся в противоречивом единстве с производством. С одной стороны, потребности обуславливают развитие общественного производства, толкают его к прогрессу. С другой – производство, создавая конкретные виды материального и духовного богатства для удовлетворения потребностей, порождает новую потребность в них. Удовлетворить назревшие потребности развития общества – значит реализовать общественный интерес в целом. Интересы совпадают с тем, что мы называем потребностями общественного развития. Интерес – это не только определенное психологическое переживание, которое выражается в целевой направленности человека, коллектива, класса на приобретение или освоение тех или иных богатств – материальных или духовных. Интересы рождаются и объективно обуславливаются в первую очередь экономическим положением, ролью социальной общности в системе экономических отношений. Если потребности ориентированы преимущественно на их удовлетворение, то интересы нацелены на те социальные отношения, институты, учреждения, от которых зависит распределение предметов, ценностей, благ, обеспечивающих удовлетворение потребностей. Интересы особенно тесно связаны с распределительными отношениями в обществе и направлены или на их укрепление, или на изменение. В интересах отражается социальное положение индивидов, что обуславливает их роль как важнейших побудительных стимулов действия и движущих сил общественного развития. Человек, ставя целью свой личный интерес, тем самым приумножает общественное богатство. Личный интерес в широком смысле – двигатель исторического прогресса. Управление интересами общества через интересы индивидов является обязательным условием и сутью успешного использования законов в цивилизованных формациях. Потребности и интересы – связующее звено между объективными законами и действиями людей. С потребностями человека развивается экономика страны, тогда из-за экономики и общество.