Разбор слова по саставу преобщению
Математика
Разбор слова по саставу преобщению
Ответ(ы) на вопрос:
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Переобщению- корень общен -пере притставка, ю- оконьчание, и -суфикс
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