При каком значении переменной а)сумма выражений 2х+7 и -х+12 равна 14 б)разность выраж??ний -5у+1 и 3у+2 равна -9

Математика

При каком значении переменной а)сумма выражений 2х+7 и -х+12 равна 14 б)разность выраж??ний -5у+1 и 3у+2 равна -9

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