При каком значении переменной а)сумма выражений 2х+7 и -х+12 равна 14 б)разность выраж??ний -5у+1 и 3у+2 равна -9
Математика
При каком значении переменной а)сумма выражений 2х+7 и -х+12 равна 14 б)разность выраж??ний -5у+1 и 3у+2 равна -9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) 2x + 7 - x + 12 = 14 => 2x - x = 14 - 12 - 7 => x = -5; б) -5y + 1 - (3y + 2) = -9 => -5y + 1 - 3y - 2 = -9 => -8y = -9 + 2 - 1 => -8y = -8 => у = 1; в) 15х - 1 + 6x - 8 = 15x - 1 - (6x - 8) => 6x - 8 = -6x + 8 => 12x = 16 => x = 16/12 = 4/3 = 1/3; Г) 25p + 1 - (p - 12) = 25p + 1 + p - 12 => -p + 12 = p - 12 => 2p = 24 => р = 12.
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