6 предложений о моём хоби по украенскому 5 класс хоби скейт бординг

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6 предложений о моём хоби по украенскому 5 класс хоби скейт бординг
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моїм улюбленим заняттям у вільний час є катання на скейті. Навіть я б сказав - хобі. Ще з раннього дитинства я захоплююсь телепередачами про різні види занять , і якось натрапив на ток-шоу , яке мало назву " Юний скейт бордист". Ця програма настільки була цікавою та інтригуючою , що я відразу побіг до мами і попросив її купити мені скейт. Від того часу я стараюсь стати професійним скейт бордистом. 
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