Помогите составить диалог на тему "Watching tv" с глаголами make, let, be allowed to! Пожалуйста!
Английский язык
Помогите составить диалог на тему "Watching tv" с глаголами make, let, be allowed to! Пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-When will you watch tv ? -I'm allowed to watch tv till 9 o'clock -So,your parents let you watch it in the evening? -Yes! -On the 17th chanel is going to be a film!Wanna watch it with me? -Sure,why not Надеюсь ,правильно)Удачи))
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