Объем комнаты 72 метров в кубе высота 3 метра Найдите площадь пола комнаты

Математика
Объем комнаты 72 метров в кубе высота 3 метра Найдите площадь пола комнаты
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=a*b*c=S*c=S*6=72 метра S=72/6= 12 метров где  V-объеб a-длина b-ширина c-высота S-площадь
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