Перевести еденицы массы. 4ц70кг= 407кг= 47ц= 52т= 500ц= 5т8ц=
Математика
Перевести еденицы массы. 4ц70кг= 407кг= 47ц= 52т= 500ц= 5т8ц=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
470000г,407000г,4700000г,520000000г,50000000г,5800000г 1кг=1000г 1ц=100кг 1т=10ц
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