Определить род существительных в предложениях: Барсук питается улитками, гусеницами, мышами ягодами. К осени становится упитанным, как поросёнок.
Русский язык
Определить род существительных в предложениях: Барсук питается улитками, гусеницами, мышами ягодами. К осени становится упитанным, как поросёнок.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Барсук - мужской род, поросёнок - мужской род. Тут ток 2 потому что род в множественном числе не определяется
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