Прочитайте сказку о мертвой царевне и семи богатырях А С Пушкина в какой ситуаци?? морального выбора оказалась чернавка как она поступила

Литература
Прочитайте сказку о мертвой царевне и семи богатырях А С Пушкина в какой ситуаци?? морального выбора оказалась чернавка как она поступила
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чернавка должна была убить царицу.Но она знала как ей страшно, и так как совесть была её чиста чернавка пожалела царицу и отпустила.
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