В каком случае устанавливается рыночное равновесие?О чем оно свидетельствует?
Обществознание
В каком случае устанавливается рыночное равновесие?О чем оно свидетельствует?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Рыночное равновесие устанавливается,когда спрос=предложению. Это свидетельствует,что производитель может и хочет продать ровно столько товара и по такой цене,сколько потребитель захочет и сможет купить за эту цену.
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