Составьте,пожалуйста, 3 примера сложносочинённых предложений с второстепенным членом Буду признательна)
Русский язык
Составьте,пожалуйста, 3 примера сложносочинённых предложений с второстепенным членом Буду признательна)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ирина Сергеевна рассказывала ученикам про морфемы в словах,а Петя ничего не слушал. Мама сказала дочке убраться в комнате,но дочка не стала убираться. Ульяна купалась на море,и видела как дельфины плавали в дали.
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