Составьте,пожалуйста, 3 примера сложносочинённых предложений с второстепенным членом Буду признательна)

Гость: Гость:

Ирина Сергеевна рассказывала ученикам про морфемы в словах,а Петя ничего не слушал. Мама сказала дочке убраться в комнате,но дочка не стала убираться. Ульяна купалась на море,и видела как дельфины плавали в дали.