Почему в ходе революции Англия отказалась от республики в пользу ограниченной мо??архии

История
Почему в ходе революции Англия отказалась от республики в пользу ограниченной мо??архии
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
причина: борьба за власть между королем и парламентом ход революции:  1640-1642 - становление революции. король созывает парламент в связи с революцией в шотландии.1642-1647 - война между королем и парламентом1648-1649 - объявление Англии республикой1649-1653 -  конституция и политика Английской республики1653-1659 - протекторат Кромвеля1659-1660 - восстановление монархии  итог: переход в англии от абсолютной к конституционной монархии.промышленный переворотпереход от феодальный к буржуазной собственности (капиталистическое развитие страны)складывание правового государства

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