Тело массой 1 кг движется равномерно и прямолинейно со скоростью 50 см/с .найдите равнодействущую всех сил приложенных к телу

Физика

Тело массой 1 кг движется равномерно и прямолинейно со скоростью 50 см/с .найдите равнодействущую всех сил приложенных к телу

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