Тело массой 1 кг движется равномерно и прямолинейно со скоростью 50 см/с .найдите равнодействущую всех сил приложенных к телу

Физика
Тело массой 1 кг движется равномерно и прямолинейно со скоростью 50 см/с .найдите равнодействущую всех сил приложенных к телу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Она равна нулю. Т.к. нет ускорения
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