Подскажите пожалуйста. Такой вопрос: укажите места сражения русских войск с германскими и австро-венгерскими в ходе Первой мировой: 1) Гумбиннец 2) Перемышль 3) Эрзерум 4) Верден 5) Ипр 6) Осовец спасибо
История
Подскажите пожалуйста. Такой вопрос: укажите места сражения русских войск с германскими и австро-венгерскими в ходе Первой мировой: 1) Гумбиннец 2) Перемышль 3) Эрзерум 4) Верден 5) Ипр 6) Осовец спасибо
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Ответ под номером 2: Перемышль
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