Подскажите пожалуйста. Такой вопрос: укажите места сражения русских войск с германскими и австро-венгерскими в ходе Первой мировой: 1) Гумбиннец 2) Перемышль 3) Эрзерум 4) Верден 5) Ипр 6) Осовец спасибо

История

Подскажите пожалуйста. Такой вопрос: укажите места сражения русских войск с германскими и австро-венгерскими в ходе Первой мировой: 1) Гумбиннец 2) Перемышль 3) Эрзерум 4) Верден 5) Ипр 6) Осовец спасибо

Автор: Гость