Помогите пж || деңгей

Қазақ тiлi
Помогите пж || деңгей
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Болыншы .бол. болындар. берсендер .бер .беоебер
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