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6|х|+|х|-3=5|х| сделайте пж
Математика
6|х|+|х|-3=5|х| сделайте пж
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6+2-3=5 решени очень лёгкое
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