Выпиши две группы слов в которыхбезударные гласные можно проверить сначала записывал проверочные слова

Русский язык
Выпиши две группы слов в которыхбезударные гласные можно проверить сначала записывал проверочные слова
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Гость:
Когда пишете задание, пишите и текст, с которым работать надо
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