Какие орфограммы есть в словах силач,трюкач,циркач?
Русский язык
Какие орфограммы есть в словах силач,трюкач,циркач?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эти три слова объединяет орфограмма "Правописание существительных мужского рода после шипящих, в которых Ь не пишется"." силач - сИла, циркач - И в корне после Ц
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