Охарактеризовать культуру России в 14-15веках, Составить кроссворд !!!

Гость: Гость:

Русская культура 2-ой половины 14-15 веков Во второй половине 14 века начинается новый подъем в русской культуре. Ослабленные после многих лет монголо-татарского ига и феодальной раздробленности, князья, наконец, начинают объединяться, что приводит к усилению государства и становится толчком к новому развитию культуры. Последствия монголо-татарского ига для культуры Было почти полностью потеряно деревянное зодчество, развитие каменного зодчества приостановилось; Исчезли многие ремесла; Были утеряны многие технологии в разных сферах культуры и жизни; В упадок пришло летописание, живопись, прикладное искусство и литература. Однако несмотря на нашествие, русская культура не переняла традиции монголо-татар и сохранила свою самобытность.