Пожалуйста, объясните, как решать уравнения такого типа: 1) (x-1)^2=36 2)(y+5)^2=4

Гость: Гость:

...объяснить...?? обясню.... ... возводите содержимое в скобках в квадрат по формуле а квадрат плюс /или минус/ удвоенное произведение первое на второе и плюс квадрат второго числа... приводите подобные и приравниваете к нулю. решаете уравнение, находите его корни ))