Пожалуйста, объясните, как решать уравнения такого типа: 1) (x-1)^2=36 2)(y+5)^2=4
Алгебра
Пожалуйста, объясните, как решать уравнения такого типа: 1) (x-1)^2=36 2)(y+5)^2=4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
...объяснить...?? обясню.... ... возводите содержимое в скобках в квадрат по формуле а квадрат плюс /или минус/ удвоенное произведение первое на второе и плюс квадрат второго числа... приводите подобные и приравниваете к нулю. решаете уравнение, находите его корни ))
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