Пожалуйста, объясните, как решать уравнения такого типа: 1) (x-1)^2=36 2)(y+5)^2=4

Алгебра
Пожалуйста, объясните, как решать уравнения такого типа: 1) (x-1)^2=36 2)(y+5)^2=4
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
...объяснить...?? обясню.... ... возводите содержимое в скобках в квадрат по формуле  а квадрат плюс /или минус/ удвоенное произведение первое на второе и плюс квадрат второго числа...  приводите подобные и приравниваете к нулю. решаете уравнение, находите его корни ))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Культура за часів Ярослава Мудрого
Ответить
Биология
Способ передвижения хлореллы
Ответить
Литература
Як померла мадемуазель де сент ів
Ответить
Музыка
Послушай произведения одно из них сочинил п чайковский другой григ первые прозву??ит так как его задумал компазитор второе втрактовке джасовых музы...
Ответить
Русский язык
Какие орфограммы есть в словах силач,трюкач,циркач?
Ответить