В каком слове верно выделена буква обозначающая ударный гласный звук 1)прИбыла 2) приведенА 3)спокойнеЕ 4)создАн
Русский язык
В каком слове верно выделена буква обозначающая ударный гласный звук 1)прИбыла 2) приведенА 3)спокойнеЕ 4)создАн
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цифра 2 приведенА , ударение падает на А
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